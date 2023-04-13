Во время Евровидения-2023 в Ливерпуле состоится украинско-британский фестиваль: кто выступит

7-9 мая в Ливерпуле пройдет фестиваль Xpresia.
Его организует украинское музыкальное медиа «Слух» в рамках британско-украинской программы EuroFestival на «Евровидении-2023».
Мероприятие будет проходить на нескольких музыкальных площадках Ливерпуля сразу. Это The Invisible Wind Factory, Meraki и Quarry.
На Xpresia сыграют более 30 украинских и британских артистов. В частности, среди украинцев: Zetetics, Стас Королев, Крапка; Koma, Zbaraski, Туча, Andrii Barmalii, Nastya Muravyova, Tweeman и другие.
Помимо музыки на фестивале представят креативные технологии, визуальное искусство, театр и кабаре.
Вход на фестиваль свободный, однако билеты следует забронировать заранее по этой ссылке .
Ранее мы писали, что «Дахабраха» сыграют благотворительный концерт в Октябрськом дворце в Киеве.
Фото: «Слух»