Во время Евровидения-2023 в Ливерпуле состоится украинско-британский фестиваль: кто выступит

7-9 мая в Ливерпуле пройдет фестиваль Xpresia.

Его организует украинское музыкальное медиа «Слух» в рамках британско-украинской программы EuroFestival на «Евровидении-2023».

Мероприятие будет проходить на нескольких музыкальных площадках Ливерпуля сразу. Это The Invisible Wind Factory, Meraki и Quarry.

На Xpresia сыграют более 30 украинских и британских артистов. В частности, среди украинцев: Zetetics, Стас Королев, Крапка; Koma, Zbaraski, Туча, Andrii Barmalii, Nastya Muravyova, Tweeman и другие.

Помимо музыки на фестивале представят креативные технологии, визуальное искусство, театр и кабаре.

Вход на фестиваль свободный, однако билеты следует забронировать заранее по этой ссылке .

Ранее мы писали, что «Дахабраха» сыграют благотворительный концерт в Октябрськом дворце в Киеве.

Фото: «Слух»