На Подоле пройдет благотворительный веганский фестиваль, посвященный женщинам на фронте

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Ирина Маймур
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22 апреля в столичном баре «Хвильовий» состоится благотворительный фестиваль «Веган Уикенд». Его организует веганская общественная организация «Каждое Животное».

Фестиваль будет посвящен женщинам на фронте.

Цель ивента – собрать 150 000 грн на веган-пайки для Сил обороны Украины и для Женского ветеранского движения на нужды защитниц.

В программе мероприятия:

  • 14:30 - «Веганство в армии: введение веган-пайков»: Настя Зареченскова, редактор в ОО «Каждое Животное»;
  • 15:30 - «Женщины на фронте»: Екатерина Приймак, глава Женского ветеранского движения;
  • 16:30 – показ интервью с защитницами;
  • 17:00 – стендап от Василия Байдака и благотворительный аукцион;
  • 19:00 - DJ Pringlz.

Все время фестиваля будут работать веган-фудкорт и ярмарка.

Билеты на мероприятие можно получить за донат. Для этого необходимо перейти по этой ссылке.

100% собранных средств потратят на веганские пайки и нужды защитниц.

Ранее мы писали, что во время Евровидения-2023 в Ливерпуле пройдет украинско-британский фестиваль.

Фото: «Веган Уикенд»

Опубликовано: 17 апреля 2023
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