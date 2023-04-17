На Подоле пройдет благотворительный веганский фестиваль, посвященный женщинам на фронте

22 апреля в столичном баре «Хвильовий» состоится благотворительный фестиваль «Веган Уикенд». Его организует веганская общественная организация «Каждое Животное».

Фестиваль будет посвящен женщинам на фронте.

Цель ивента – собрать 150 000 грн на веган-пайки для Сил обороны Украины и для Женского ветеранского движения на нужды защитниц.

В программе мероприятия:

14:30 - «Веганство в армии: введение веган-пайков»: Настя Зареченскова, редактор в ОО «Каждое Животное»;

15:30 - «Женщины на фронте»: Екатерина Приймак, глава Женского ветеранского движения;

16:30 – показ интервью с защитницами;

17:00 – стендап от Василия Байдака и благотворительный аукцион;

19:00 - DJ Pringlz.

Все время фестиваля будут работать веган-фудкорт и ярмарка.

Билеты на мероприятие можно получить за донат. Для этого необходимо перейти по этой ссылке.

100% собранных средств потратят на веганские пайки и нужды защитниц.

Ранее мы писали, что во время Евровидения-2023 в Ливерпуле пройдет украинско-британский фестиваль.

Фото: «Веган Уикенд»