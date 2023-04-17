На Подоле пройдет благотворительный веганский фестиваль, посвященный женщинам на фронте

22 апреля в столичном баре «Хвильовий» состоится благотворительный фестиваль «Веган Уикенд». Его организует веганская общественная организация «Каждое Животное».
Фестиваль будет посвящен женщинам на фронте.
Цель ивента – собрать 150 000 грн на веган-пайки для Сил обороны Украины и для Женского ветеранского движения на нужды защитниц.
В программе мероприятия:
Все время фестиваля будут работать веган-фудкорт и ярмарка.
Билеты на мероприятие можно получить за донат. Для этого необходимо перейти по этой ссылке.
100% собранных средств потратят на веганские пайки и нужды защитниц.
Ранее мы писали, что во время Евровидения-2023 в Ливерпуле пройдет украинско-британский фестиваль.
Фото: «Веган Уикенд»