Фестиваль «Файне місто» в этом году проведут во Львове

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Мария Иващук
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Музыкальный фестиваль «Файне місто» (Faine Misto), который обычно проводят в Тернополе, состоится во Львове. Об этом сообщили организаторы.

«Файне місто-2023» состоится 28-30 июля на территории !FESTrepublic.

“Долгое время мы размышляли над тем, как снова собрать хороших людей в одном месте... Мы долго думали, собирали постоянные совещания, списывали блокноты своими идеями и рассматривали локации, соответствующие условиям сегодняшнего дня, с соблюдением соответствующих правил безопасности и тех, где мы смогли бы встретиться с вами в настоящее время и наконец-то нашли ее”, – рассказывают организаторы.

Это будет благотворительный фестиваль. Главная цель фестиваля – собрать как можно больше средств для поддержки бригады НГУ Азов, которой команда фестиваля помогает с материальным обеспечением с начала полномасштабного вторжения.

Список артистов пока не оглашен.

Приобрести билеты на благотворительный фестиваль Faine Misto 2023 можно по ссылке .

Билеты, приобретенные на фестиваль Faine Misto 2022, не действительны на благотворительный фестиваль, но остаются действительными на Faine Misto, которое состоится после победы.

Ранее мы писали, что Closer проведет фестиваль Strichka впервые с 2021 года .

Фото: Вита Котвитская

Опубликовано: 19 апреля 2023
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