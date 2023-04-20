Ryanair планирует создать 30 маршрутов и несколько баз в Украине после окончания войны

После войны авиаперевозчик Ryanair планирует быстро возобновить работу в Украине и создать 30 маршрутов.
Об этом сообщил главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири, пишет Bloomberg.
По его словам, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.
Перевозчик уже нанял около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах Ryanair в Польше в ожидании открытия рынка.
До вторжения россии в Украину и закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке. О'Лири отметил, что по возвращении в Украину компания может претендовать на первенство.
Ранее мы писали, что над Украиной небо для гражданской авиации может быть закрыто до 2029 года. Также ограничения будут действовать для воздушного пространства Молдовы, белоруссии и россии.
Фото: Unsplash\Ross Parmly