Ryanair планирует создать 30 маршрутов и несколько баз в Украине после окончания войны

После войны авиаперевозчик Ryanair планирует быстро возобновить работу в Украине и создать 30 маршрутов.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири, пишет Bloomberg .

По его словам, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

Перевозчик уже нанял около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах Ryanair в Польше в ожидании открытия рынка.

До вторжения россии в Украину и закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке. О'Лири отметил, что по возвращении в Украину компания может претендовать на первенство.

Ранее мы писали , что над Украиной небо для гражданской авиации может быть закрыто до 2029 года. Также ограничения будут действовать для воздушного пространства Молдовы, белоруссии и россии.