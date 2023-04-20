Киев и Ливерпуль проведут общий благотворительный рейв в поддержку Украины

7 мая одновременно в Киеве и Ливерпуле пройдет вечеринка-рейв.

Ее будут транслировать в прямом эфире. Гости обоих городов будут видеть друг друга на экранах, сообщили организаторы проекта Rave UKraine.

В столице вечеринка состоится в баре «Хвильовий», в Ливерпуле – на локации Content. Мероприятие начнется в 15:00 по британскому времени и в 17:00 – по киевскому времени.

Вечеринка пройдет в рамках Еврофестиваля, чтобы показать устойчивость украинского народа и мировую поддержку.

На рейве от Киева выступят Jane, Lostlojic, Pledov, Cantrust, Raavel. От Ливерпуля – Hot Chip, Dj Mingulitka, Dj Paulette, James Lavelle и другие. Больше имен обещают объявить скоро.

Стоимость билетов на мероприятие в Киеве – 350 гривен. Приобрести их можно по ссылке.

Ранее мы писали, что во время Евровидения-2023 в Ливерпуле пройдет украинско-британский фестиваль.