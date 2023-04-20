В Киеве проведут ярмарку в поддержку детей, потерявших родителей из-за войны: когда и где

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Ирина Маймур
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23 апреля в киевском баре Sloi на Большой Житомирской, 26 состоится ярмарка Spilka Charity Market. Его инициирует ГО Gen.Ukrainian в поддержку детей, потерявших родителей из-за войны.

Об этом организация сообщает в инстаграмме.

Gen.Ukrainian занимается психологической реабилитацией детей, ставших сиротами из-за нападения россии на Украину.

Часть прибыли из благотворительного маркета пойдет на оплату курсов психотерапевтических консультаций для детей.

На ярмарке можно будет приобрести вещи от украинских брендов, винтажную одежду и аксессуары, декор для дома, свечи и ресайкл-вещи. Также на ивенте организуют тату-фестиваль, цветочный и фуд-корнер и мини-салон красоты мастеров парикмахерской Sprut.

За бар будут отвечать столичные бармены Кос Бородин и Саша Лунаход.

Во время маркета будут играть ди-джеи. После 20:00 в баре состоится благотворительная вечеринка со входом за донейт.

Раньше мы писали, что на Подоле пройдет благотворительный веганский фестиваль, посвященный женщинам на фронте.

Фото: Spilka Charity Market

Опубликовано: 20 апреля 2023
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