Впервые с 2019 года: «Схема» запускает сезон дневных вечеринок Daytime

Команда киевского рейва " Схема " анонсировала запуск сезона дневных вечеринок Daytime.

Первое событие состоится 13 мая в клубе Collider на Кирилловской, 60. В лайнапе запланированной вечеринки заявлены лайв продюсера Elija, сеты от Tofudj, Zolaa., Ponura, I.Krueger и Oleg Patselya.

События буде проходить с 15:00 до 23:00. Купить билеты можно по ссылке , стоимость — 500 гривен, часть прибыли будет перечислена в фонд «Госпитальеры».

Владельцы билетов на предыдущие вечеринки «Схема», которые были отложены, могут зарегистрироваться на майскую вечеринку через чат-бот в Telegram .

Вечеринки «Схема» не проводились с 2019 года, сначала из-за пандемии, а затем из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

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