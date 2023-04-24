В Киеве состоится фестиваль «Стадион культуры»

В начале лета в Киеве на территории Ледового стадиона состоится фестиваль под названием " Стадион культуры ".

На мероприятии можно будет посетить лекции, мастер-классы, потанцевать на DJ-сетах, посмотреть выступления артистов и вкусно поесть. Также организаторы не забывают и о благотворительности.

«Стадион Культуры» — это 13 000 квадратных метров культурного пространства, где объединены креативные индустрии, просветительские проекты и благотворительные инициативы в формате фестиваля.

Где: Проспект Академика Глушкова, 9. Когда: 3 и 4 июня. Цена : 250 гривен.

Все подробности проекта можно узнать по ссылке .

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