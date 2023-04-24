В Киеве состоится фестиваль «Стадион культуры»

В начале лета в Киеве на территории Ледового стадиона состоится фестиваль под названием "Стадион культуры".
На мероприятии можно будет посетить лекции, мастер-классы, потанцевать на DJ-сетах, посмотреть выступления артистов и вкусно поесть. Также организаторы не забывают и о благотворительности.
«Стадион Культуры» — это 13 000 квадратных метров культурного пространства, где объединены креативные индустрии, просветительские проекты и благотворительные инициативы в формате фестиваля.
Где: Проспект Академика Глушкова, 9. Когда: 3 и 4 июня. Цена : 250 гривен.
Все подробности проекта можно узнать по ссылке .
Ранее мы писали, что команда киевского рейва «Схема» анонсировала запуск сезона дневных вечеринок Daytime впервые с 2019 года.
Фото: "Стадион культуры"