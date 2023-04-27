Семь парков Киева, где гулять этой весной

На прошлой неделе мы писали, куда уехать из Киева на выходные . А на этот раз рекомендуем, где гулять и наслаждаться весной в черте города.

Национальный выставочный центр и большой парк вокруг – одно из самых любимых мест для прогулок киевлян. Также здесь есть множество семейных развлечений.

Что нового: с 15 апреля на ВДНГ начали работу новые локации: KidCity и Kidcity Крейзи: детские зоны с батутами, каруселями, джампом, лабиринтом, электромобилями и другими развлечениями для самых маленьких.

Парк Kacheli – это все возможные виды качелей самых разных форм и размеров: деревянные, веревочные и другие. «Дом вверх дном» – новый аттракцион, где все создано для положительных эмоций и невероятных фото.

30 апреля в Урбан-парке состоятся благотворительные фитнес-тренировки и сбор средств на дроны для военных, в тот же день пройдет первый благотворительный полумарафон-2023 от Run Ukraine «День 431: Киевский полумарафон несокрушимости».

Кроме того, возвращаются экскурсии-путешествия по ВДНГ. Посетители смгут попасть на самую высокую точку Экспоцентра – ротонду главного павильона, которая находится на высоте 50 метров.

На локациях VeloLife, Veliki.ua и Аллее Здоровья можно арендовать прогулочные и гидравлические велосипеды, электросамокаты и ролики. Также работают веревочный парк SkyPark – интересные трассы, как для детей, так и для взрослых, Урбан-Парк – бетонный скейт-парк площадью 2500 м, EcoTrack – единственная в Украине трасса с искусственным газонным покрытием для радиоуправляемых off-road автомоделей разного масштаба.

Кроме того, открыты двери Музея Науки, экспозиционного пространства «Непокоренная нация», выставки-фермы живых бабочек «Планета бабочек», оранжерея, также работают BBQ-зоны, кафе и гастро-заведения.

Адрес: Проспект Академика Глушкова, 1

Как добраться: станция метро «Выставочный центр».

Вход : вход на территорию ВДНГ свободный, на отдельные локации – платный: (BBQ–зоны – от 1000 грн, Оранжерея – 80 грн, Планета Бабочек – от 160 грн, Непокоренная нация, Вверх дном, Аллея здоровья – от 100 грн, Музей науки – 200 грн., Eco Track – от 150 грн., Animal Park – от 115 грн.).

Сырецкий дендропарк – это уникальный зеленый парк на Сырце площадью в шесть с половиной гектаров, и в то же время научно-исследовательское природоохранное учреждение.

Коллекция парка насчитывает 325 видов растений, а хвойные деревья занимают 50% территории, что положительно влияет на качество воздуха. Здесь представлено более 900 таксонов (растительная классификация) растений из Северной Америки, Китая, Японии, Дальнего Востока, большая коллекция видов туи, редкие для Украины виды березы. В мае будут цвести пионы и ирисы.

Что интересного: многие из растущих в дендропарке растений занесены в Красную книгу, экзотические типа гинкго или тюльпанового дерева можно увидеть только здесь.

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00

Адрес: улица Тираспольская, 43

Как добраться: от станции метро «Нивки» маршрутками №26, 410, 455, 465, 531, от станции метро «Сырец» маршрутками №23, 47, 223, 439, троллейбусом №23, 35 до остановки ул. Тираспольская, или пройти пешком по территории «Сырецкого рощи».

Вход: 30 грн (пенсионерам и детям – скидки). У окошка кассы находится банка, где можно оставлять средства на корм для кошек.

На территории парка – пять озер, которые больше служат для прогулок и пикников, а не для купания (хотя многих это не останавливает). Работает фудкорт и кофейный ларек, тем, кто берет еду с собой и устраивает пикники возражений со стороны администрации нет. Также на территории парка есть заповедная зона, где находятся целебные источники.

Адрес: улица Академика Лебедева, 32

Как добраться: от станции метро «Выставочный центр» на маршрутке № 548 или от станции метро «Арсенальная» на маршрутке № 444 до остановки «Метрологическая».

Вход: вход на территорию парка – 40 гривен, для пенсионеров, детей и льготников – бесплатно.

Парк партизанской славы

Парк в Дарницком районе общей площадью более 100 га. Большую его часть занимает сосновый лес – идеальное место для отдыха на природе. На территории также есть три озера, возле одного из них – беседки с мангалами, территория парка пользуется популярностью среди тех, кто любит устраивать фотосессии.

Среди активностей – летняя сцена, детская площадка, парк аттракционов, мини-канатная дорога, «тропы здоровья», велотропы, кафе. Месяц назад в парке обустроили скейт-зону. Из ближайших мероприятий – на 5 мая в 7:30 запланировано утреннее занятие йогой.

Адрес: улица Боровая

Как добраться: ближайшая станция метро – «Красный хутор».

Музей в Пирогов о

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины под открытым небом. Украинский скансен (от шведского skansen – «этнографический комплекс»).

На площади в 150 гектаров размещены более 300 памятников народного строительства 16-20 веков, собранных из разных регионов страны. Традиционное жилище и хозяйственные комплексы включают в себя дома, амбары, колодцы и другие атрибуты древнего украинского села.

Прогулку в Пирогово можно дополнить пикником на природе, также здесь можно устроить прогулку на лошадях, посетить экскурсии и купить сувениры.

Время от времени на территорию музея проходят мастер-классы (по Петриковской росписи, гончарству, по вытынанке)

Адрес: улица Академика Тронько, 1

Как добраться: от станции метро «Лыбидская» – троллейбус № 11, от Бессарабского Рынка – маршрутное такси № 156, от станции метро «Дружбы Народов» («Зверинецкая») – маршрутное такси № 172, от станции город «Академгородок» – маршрутное такси №576, от станции метро «Лукьяновская» – маршрутное такси №496.

Вход: взрослые – 100 грн., студенты, пенсионеры, подростки (10–17 лет) – 50 грн., школьники (6–9 лет) – 25 грн.

Парк «Муромец»

Большой парк, расположенный на Трухановом острове и на острове Муромец.

Одно из самых популярных мест для жителей окрестных районов и в целом для тех, кто любит проводить время на природе. В 2022 году он был закрыт с момента введения военного положения, а в апреле этого года, сразу после открытия, в связи с аномальным повышением воды в Киеве и области его сильно подтопило. Сейчас вода постепенно сходит, в парке снова наводят порядок.

Парк разделен на несколько зон, среди которых – мемориальная (большой сад с пятнадцатью видами разных растений), детская, водно-спортивная и пляжи.

В парке находится X-park с вейк-базой, площадкой для игры в пейнтбол, веревочным парком, велоклубом и мотошколой. Есть также футбольшое поле, прокат велосипедов, каяков и катамаранов.

Всем, кто планирует погулять по парку «Муромец», следует помнить о запрете въезда на авто и посещений лесной зоны.

Адрес: Проспект Степана Бандеры, 19

Как добраться: ближайшая станция метро – «Почайна», оттуда – общественным транспортом до соответствующей остановки.

Вход: свободный, развлечения в Х-парке – платные

Парк «Пуща-Водица»

Прекрасное место для отдыха и пикника подальше от шумного города. Густой, сосново-дубовый лес (собственно, название «Пуща» – непроходимый лес), чистый воздух, озеро, на котором можно взять напрокат лодку или катамаран, или просто искупаться.

Уникальная возможность проехаться по самому длинному и живописному маршруту трамвая, большая часть которого пролегает через лесной массив. Несмотря на то, что в марте 2022 года в этой местности от российских обстрелов пострадал психоневрологический интернат, парк сейчас работает в обычном режиме.

Среди активностей – пикниковые зоны, детская и спортивная площадка, поле для мини-футбола, пляжи и озера. Правоохранители и спасатели призывают к осторожности и соблюдению правил безопасности, поскольку еще в середине апреля в одном из лесов нашли остатки российского «Града».

Адрес: улица Ф.Максименко, 19

Как добраться: уже легендарный трамвай № 12 от Контрактовой Площади, курсирующий по рельсовой дороге, которую проложили еще в 1900 году.

Вход : бесплатно