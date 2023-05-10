Как поддержать себя в стрессе: 5 бесплатных курсов о ментальном здоровье

Хроническая усталость, нарушение сна, страх перед будущим и тревога сопровождают украинцев в течение года. Для того чтобы поддержать себя в ситуации войны, предлагаем подборку бесплатных курсов психологической поддержки для гражданских, ветеранов и членов их семей.

Положительная психология и устойчивость к стрессу

Мотивационная оратор и соучредитель проекта Upgrade Алла Клименко создала два безвозмездных курса психологической помощи для украинцев – «Позитивная психология для Украины» и Resilience 2.0.

Resilience 2.0 – курс поддержки во время войны от ведущих психологов мира. В течение семи недель участники будут работать над способностью восстанавливаться после сложных жизненных обстоятельств. В программе – 7 лекций, интервью с экспертами и практические задания.

Курс " Позитивная психология для Украины" – более академический, для тех, кто хочет глубже изучать позитивную психологию.

Главная цель – помочь восстановить внутреннюю опору, вернуть себе себя и наполниться новыми знаниями и идеями. Помогать украинцам побороть стресс будут преподаватели Гарварда и Пенсильванского университета.

Способы борьбы со стрессом

Образовательная платформа Prometheus запустила бесплатный курс «Психология стресса и способы борьбы с ним».

В нем психолог и преподаватель психологии Киевского университета имени Бориса Гринченко Наталья Стефаненко рассказывает, как поддерживать жизненное равновесие, организовывать собственную стабильность на уровне мыслей и чувств и роль стрессовых ситуаций в становлении личности. Продолжительность курса – 5 недель.

Диалоги без тревоги

Бесплатный онлайн-курс, в котором психотерапевт рассказывает о различных способах преодоления тревожности.

В этом курсе говорится, как справиться с боязнью заболеть, как меньше беспокоиться из-за новостей, как преодолеть страх неопределенности будущего и как помочь себе, когда возникает тревога из-за одиночества.

Он содержит практические методы и упражнения, из которых можно выбрать наиболее доступные по состоянию на данный момент. Курс состоит из 12 модулей по 7–15 минут и онлайн теста в конце. Зарегистрироваться можно по ссылке .

Программа ментального здоровья «Ти як?» содержит разнообразные материалы в текстовом и видеоформатах, призванные поддержать украинцев во время полномасштабной войны.

Программа «Ти як» содержит:

Справочник, разработанный по материалам ВОЗ, предлагающий техники помощи себе и другим;

видео с техниками поддержки себя и других от публичных людей;

серию онлайн-лекций и практических занятий от израильских экспертов, во время которых они отвечают на вопросы: как восстановиться после пережитых травматических событий; как оказать первую эмоциональную помощь в экстренных ситуациях; как работать с ПТСР; каким образом помочь пострадавшим из-за сексуального насилия во время войны; какие особенности в работе с людьми с ампутированными конечностями и т.п.;

телефоны горячих линий и контакты для онлайн и офлайн-поддержки .

Курсы адаптации для ветеранов от Prometheus и Veteran Hub

Prometheus совместно с Veteran Hub запустили курсы адаптации к гражданской жизни для ветеранов и их близких.

В этом цикле лекций психолог Константин Семенюк, имеющий опыт работы с ветеранами на этапе адаптации к гражданской жизни, объясняет, что происходит с военными в первый месяц после возвращения домой и как строить с ними отношения и привыкнуть к переменам.

Специалисты поделятся техниками, с помощью которых можно справиться с тревогой, гневом или апатией. Курс рассчитан на ветеранов, которые не участвуют в боевых действиях и находятся в относительной безопасности. Курс также будет полезен членам семей военных или другим людям, желающим улучшить свое психологическое состояние.

Этот курс создан для того, чтобы помочь близким защитников и защитниц. Специалисты объяснят механизмы психики, действующие в условиях стресса, а также научат на практике выбирать полезные стратегии поведения.

Курсы доступны в любое время. Каждый может зарегистрироваться и пройти их.