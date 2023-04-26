Фільм української режисерки потрапив до конкурсу Каннського кінофестивалю

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Марія Іващук
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Фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура «Як це було» (As it was) потрапив до головного конкурсу короткометражних фільмів 76-го Каннського кінофестивалю.

Про це режисерка повідомила у Facebook.

Ідея зняти фільм з’явилась, коли Анастасія зачитала Дам’яну свої нотатки зі спостереженнями та почуттями через події, які трапились з нею після 24 лютого.

«16 грудня ми зателефонували одне одному і сказали: »Так, давай знімемо цей фільм«. А 3 січня ми вже були в Києві. Валерія (Березовська – БЖ) зіграла і мій, і свій досвід, і досвід багатьох українців, які виїхали з дому і повернулися вперше після початку війни», – розповіла режисерка.

Разом з українсько-польською стрічкою до конкурсу потрапили 11 фільмів із 12 країн – Аргентини, Колумбії, Іспанії, США, Франції, Угорщини, Індонезії, Ісландії, Норвегії, Великої Британії, Польщі й України.

Нагадаємо, що 76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 травня по 26 травня 2023 року.

Опубліковано: 26 квітня 2023
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