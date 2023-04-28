В Киеве пройдет выставка Алексея Кондакова «Голубая серия». Средства с продажи картин пойдут на дроны для ВСУ

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Ирина Маймур
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29 апреля в столичном заведении Gol'da music bistro откроют благотворительную выставку работ Алексея Кондакова «Голубая серия».

Об этом пишет DTF Magazine.

Художник представит шесть картин, посвященных Азовскому побережью. Он создавал их, вспоминая семейный отдых на Белосарайской Косе.

Выставка продлится неделю. В ее пределах можно будет приобрести картины (в ограниченном тираже) по QR-коду. Цена каждой из них – 120 евро. Покупатель сможет выбрать формат печати и рамку, в которую оформят картину.

С продажи работ художник хочет собрать 100 000 гривен. Он передаст их на приобретение двух дронов Mavic для 3 батальона 101 бригады Генерального Штаба Украины. Сейчас этот батальон защищает Украину на Бахмутском направлении.

Выставка Кондакова откроет серию благотворительных мероприятий, регулярно проходящих в Gol'da music bistro. Следующей станет выставка иллюстратора Сергея Майдукова.

Ранее мы писали, что в Киеве открылась выставка картин на остатках ракет, которыми россияне бомбили область.

Фото: Алексей Кондаков

Опубликовано: 28 апреля 2023
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