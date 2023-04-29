Частный сектор Ирпеня будут отстраиваться по единому проекту

Частные дома на улице Багирова и Гостомельском шоссе в Ирпене будут отстраивать по единому комплексному проекту всего микрорайона.

Об этом сообщает ITV .

Сейчас уже разрабатывается визуализация и сбор данных для проектирования. На это Областная военная администрация выделила 75 миллионов гривен. Из них 15 миллионов будут резервированы на проектные работы и демонтаж, а 60 миллионов – на восстановление целого микрорайона – улицы Багирова и Гостомельского шоссе. Ирпеньский городской голова Александр Маркушин объяснил:

«На восстановление всех частных домов этого, конечно, не хватит, но, имея проект, мы сможем привлечь благотворителей и меценатов»

По словам первого заместителя Ирпенского городского головы Андрея Кравчука, речь идет о более чем 80 поврежденных и уничтоженных полностью частных домах. Приблизительно половина из них нуждаются в капитальном ремонте, а остальные – восстановления с нуля.

Как известно, микрорайон в пределах улиц Багирова и Гостомельского шоссе в Ирпене больше всего в городе пострадал во время боевых действий. Кроме десятков частных домов, там уничтожены ЖК «Ирпенские Липки» и другие многоэтажки.

Ранее мы писали, что в Буче завершают реконструкцию 2,5 км улицы Вокзальной. Именно там во время попытки оккупации Киевщины шли городские бои.

Фото: ITV