У «Дії» может появиться виртуальный помощник нового поколения

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Валерия Гуржий
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В приложении «Дія» может появиться виртуальный помощник нового поколения «Надежда».

Об этом в интервью рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbs .

По его словам, «Надежда» – это пока рабочее название. Министерство общается с компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком ответ на любые вопросы.

Например, вы говорите: «Надежда, найди ЦНАП рядом со мной, расположенный в таком-то районе, в таком-то городе, и скажи, какие услуги можно получить». И тебе на человеческом языке максимально персонализированно дается ответ, где можно найти этот ЦНАП, и так далее.

Речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении «Дія», а вообще о любом ответе на вопросы, касающиеся государственных сервисов.

Ранее мы писали, что в «Дії» начинается тестирование программы «єВідновлення», с помощью которой можно будет получить деньги на ремонт разрушенного жилья.

Фото: «Дія»

Опубликовано: 30 апреля 2023
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