В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного

В Киеве пройдет фестиваль «Протасов Яр» памяти общественного активиста и разведчика 93-й бригады «Холодный яр» Романа Ратушного.

Мероприятие продлится с 27 мая по сентябрь, сообщают на странице общественной организации «Защитим Протасов Яр».

Главная цель фестиваля – распространение идеи общественного активизма, силы локальных общин, объединений неравнодушных граждан, а также истории о том, как усилия одного человека или малой группы людей, их вера и чувство ответственности за собственный дом могут изменить собственный район, город и всю Украина.

Основной локацией для художественных событий станет Протасов Яр и здание Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы. Там будут проходить мероприятия следующих направлений:

художественный (кинопоказы, концерты, поэтические чтения, лекции, создание мурала);

демократии и правам человека (дискуссии, разговоры, лекции, показы и обсуждение документальных фильмов);

исторический (лекции, экскурсии).

Во все фестивальные дни будет действовать детская программа.

Уже известно, что участниками мероприятия станут Тарас Лютый, Владимир Ермоленко, Алим Алиев, KOZAK SYSTEM, Вахтанг Кебуладзе, Станислав Асеев, Марьяна Садовская, Наталья Ворожбит, Игорь Козловский, София Безверхая, Римма Зюбина, «ТЕЛЬНЮК: Сестры», «Капелла Збитень», «Хорея Казацкая», Grozovska Band и другие.

В рамках фестиваля будут собирать средства для поддержки защитников Украины.

Ранее мы писали, что в Малой Опере пройдет благотворительный художественный фестиваль «На часі».

Фото: фейсбук-страница Романа Ратушного