В Полтавской области построят мусороперерабатывающий завод: каким он будет

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Ирина Маймур
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В Кременчугском районе Полтавской области хотят построить новый завод по переработке твердых бытовых отходов.

Об этом пишет издание Телеграф.

2 мая в Кобеляках 7 общин района подписали Меморандум о сотрудничестве. В его пределах на Глобинщине должен быть построен завод или пункт по переработке твердых бытовых отходов.

Концепцию завода представил заместитель глобинского городского головы Александр Кочерга. Он показал, как подобный завод работает в городе Бад-Кестриц в Германии.

Отмечается, что предприятие будет производить электрическую и тепловую энергию, органические удобрения и вторичное сырье и будет состоять из трех цехов:

  • комплекс по приемке, сортировке и подготовке разлагаемых отходов;
  • биогазовая электрическая станция;
  • цех по производству органических удобрений.

Ранее мы писали, что в Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод.

Фото: Телеграф

Опубликовано: 04 мая 2023
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