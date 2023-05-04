В Полтавской области построят мусороперерабатывающий завод: каким он будет

В Кременчугском районе Полтавской области хотят построить новый завод по переработке твердых бытовых отходов.
Об этом пишет издание Телеграф.
2 мая в Кобеляках 7 общин района подписали Меморандум о сотрудничестве. В его пределах на Глобинщине должен быть построен завод или пункт по переработке твердых бытовых отходов.
Концепцию завода представил заместитель глобинского городского головы Александр Кочерга. Он показал, как подобный завод работает в городе Бад-Кестриц в Германии.
Отмечается, что предприятие будет производить электрическую и тепловую энергию, органические удобрения и вторичное сырье и будет состоять из трех цехов:
Ранее мы писали, что в Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод.
Фото: Телеграф