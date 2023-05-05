В Индии пройдет первый фестиваль украинской культуры Future Perfect: что там будет

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Ирина Маймур
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В Индии впервые организуют фестиваль украинской культуры Future Perfect.

Мероприятие будет проходить с 5 по 8 мая в Нью-Дели, сообщили на сайте Украинского института.

Фестиваль Future Perfect предлагает взгляд на мир через украинскую музыку, литературу, кино, фотографию и искусство. Жители и гости Нью-Дели услышат творческие голоса из Украины и узнают их вклад в формирование культурного ландшафта Европы и мира.

В программе фестиваля запланированы кинопоказы, панельные дискуссии, литературные чтения и театральные перформансы.

«Для нас важно, чтобы голос Украины звучал по всему миру. В Южной Азии, прежде всего в Индии, есть очень много возможностей для развития украинской культурной дипломатии. Мы ценим, что в начале этого пути нам помогают европейские партнеры», – рассказал генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.

Фестиваль откроют известные украинские художники: писательница Гаська Шиян и художница и кураторка Мария Куликовская.

Партнерами мероприятия стали Украинский институт совместно с EUNIC India при поддержке Представительства Европейского Союза в Индии.

Ранее мы писали, что в Киеве состоится фестиваль "Протасов Яр" памяти активиста и разведчика Романа Ратушного.

Фото: Украинский институт

Опубликовано: 05 мая 2023
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