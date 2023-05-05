В Киеве пройдет первая за более чем полтора года благотворительная барахолка «Кураж»: когда и где

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Ирина Маймур
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10–11 июня в Киеве состоится первая за 20 месяцев благотворительная барахолка «Кураж».

Мероприятие пройдет 10-11 июня, сообщила основательница проекта Алена Гудкова.

Локацией происшествия выбрали гастрохаб Garage, отметила в комментарии The Village Украина организаторка. Это гастрономический комплекс на территории бывшего завода Tetra Pak на Подоле.

«Мы выбрали Garage по двум причинам. Нам требовалась максимально доступная локация, мы всегда были за безбарьерность. Среди наших гостей много людей с инвалидностью, на колёсных креслах. Во-вторых, Garage — наши друзья, которые предоставляют нам локацию на благотворительной основе», — сказала она.

Пока точно известно об одном мероприятии 10-11 июня. Возможно, организуют серию мероприятий «Летние Куражи в Гараже».

Все вырученные из барахолки деньги традиционно пойдут на благотворительность.

Ранее мы писали, что в Киеве состоится фестиваль "Стадион культуры".

Фото: «Кураж»

Опубликовано: 05 мая 2023
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