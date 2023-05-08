Украинский SkyUp запустил полноценную авиакомпанию в ЕС

Украинский лоукостер SkyUp открыл полноценную авиакомпанию в Европейском союзе.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Дочернее предприятие SkyUp MT зарегистрировали на Мальте. У него уже есть сертификат эксплуатанта (AOC), лицензия на выполнение рейсов (AOL) и сертификат организации по поддержке лётной годности (CAMO).

Это позволит SkyUp MT начать полеты в качестве полноценной авиакомпании ЕС. Действующее законодательство ЕС предусматривает, что авиакомпания с европейским сертификатом может без ограничений выполнять рейсы по любым направлениям в рамках Евросоюза.

В SkyUp заявили, что хотят сформировать свою полетную программу. SkyUp может эффективно работать на условиях мокрого лизинга – сдавать собственные самолеты с экипажами другим компаниям.

Сегодня во флоте SkyUp MT находится один авиалайнер. В планах компании до конца 2023 года расширить воздушный флот подразделения на Мальте. Лоукостер не называет количество дополнительных авиалайнеров, однако уточняет, что планирует добавить воздушные суда по новым контрактам.

Ранее мы писали, что Ryanair планирует создать 30 маршрутов и несколько баз в Украине после войны.

Фото: SkyUp