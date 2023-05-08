Украинский SkyUp запустил полноценную авиакомпанию в ЕС

94
Ирина Маймур
share share

Украинский лоукостер SkyUp открыл полноценную авиакомпанию в Европейском союзе.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Дочернее предприятие SkyUp MT зарегистрировали на Мальте. У него уже есть сертификат эксплуатанта (AOC), лицензия на выполнение рейсов (AOL) и сертификат организации по поддержке лётной годности (CAMO).

Это позволит SkyUp MT начать полеты в качестве полноценной авиакомпании ЕС. Действующее законодательство ЕС предусматривает, что авиакомпания с европейским сертификатом может без ограничений выполнять рейсы по любым направлениям в рамках Евросоюза.

В SkyUp заявили, что хотят сформировать свою полетную программу. SkyUp может эффективно работать на условиях мокрого лизинга – сдавать собственные самолеты с экипажами другим компаниям.

Сегодня во флоте SkyUp MT находится один авиалайнер. В планах компании до конца 2023 года расширить воздушный флот подразделения на Мальте. Лоукостер не называет количество дополнительных авиалайнеров, однако уточняет, что планирует добавить воздушные суда по новым контрактам.

Ранее мы писали, что Ryanair планирует создать 30 маршрутов и несколько баз в Украине после войны.

Фото: SkyUp

Опубликовано: 08 мая 2023
share share
Улицу Неманскую в Киеве могут переименовать в честь Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи». Петиция собрала подписи за час Улицу Неманскую в Киеве могут переименовать в честь Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи». Петиция собрала подписи за час Несмотря на войну в Украине новых бизнесов открывается в 5 раз больше, чем закрывается Несмотря на войну в Украине новых бизнесов открывается в 5 раз больше, чем закрывается В этом году в Киеве расчистят озеро Синее и проведут на территории благоустройство В этом году в Киеве расчистят озеро Синее и проведут на территории благоустройство В Киеве заработало бесплатное такси для раненых военнослужащих на колясках В Киеве заработало бесплатное такси для раненых военнослужащих на колясках За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек Посвящён военным и волонтерам: в Пассаже открылся «Милитарный паб» Garnison Посвящён военным и волонтерам: в Пассаже открылся «Милитарный паб» Garnison В Варшаве открыли первый магазин украинских полезных сладостей Bob Snail В Варшаве открыли первый магазин украинских полезных сладостей Bob Snail Трехчасовая ночная атака Киева дронами: есть разрушения и пострадавшие в нескольких районах города Трехчасовая ночная атака Киева дронами: есть разрушения и пострадавшие в нескольких районах города
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.