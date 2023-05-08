«Кураж» возвращается: что будет в программе июньской благотворительной барахолки

10–11 июня в Киеве состоится первая за 20 месяцев благотворительная барахолка «Кураж». Она будет проходить с 13:00 до 22:00 в гастрохабе Garage на Подоле.

Основательница проекта Алена Гудкова рассказала , какой будет программа мероприятия.

Как отмечают организаторы, во время барахолки будет проходить сознательный лекторий «с мощными темами» и нынешними гостями. В частности, выступят Маша Ефросинина, Маси Найем, Анна Завертайло, Юлия Бевзенко, Гарик Корогодский и другие.

Среди звезд, которые будут продавать свои вещи, будут Дантес, Даша Кацурина, Дария Квиткова, Валерия Гузема и другие. Также обещают обустроить этнографический корнер с украшениями, аксессуарами и винилами, а также корнер винного бара «Синичка».

За музыку на барахолке будут отвечать Seba Korecky, Smailov, Саша Жиляев (дуэт Pobo), Katro Zauber и группа «ЩукаРиба».

Билеты на один день можно купить онлайн за 200 гривен, на два дня – за 400 гривен. В день ивента цены поднимутся.

Также каждый желающий сможет купить специальный благотворительный билет за 500 гривен, который позволит избежать очередей на входе.

Всю прибыль с барахолки передадут на благотворительность. Деньги пойдут на: безбарьерность; помощь детям, пострадавшим от войны; реабилитацию и ресоциализацию военных после фронта

Вход на мероприятие для военных, людей с инвалидностью, беременных женщин, детей до 12 лет и пожилых людей свободный.

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Фото: «Кураж»