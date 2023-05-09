Польский перевозчик планирует запустить железнодорожные рейсы из Варшавы во Львов

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Ирина Маймур
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Польский железнодорожный перевозчик Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) планирует запустить поезда из Варшавы во Львов.

Об этом сообщает Львовская ОВА.

Перевозчик еще в апреле подал соответствующую заявку в польское управление железнодорожного транспорта. В ней идет речь о получении доступа на пассажирские перевозки по маршруту Варшава (Восточная) – Люблин – Гребенное (граница с Украиной).

Согласно заявке, SKPL планирует обслуживать маршрут с 1 июня 2023 года по 31 мая 2028 года.

Отмечается, что каждый день будет курсировать одна пара поездов минимальной вместимостью 240 пассажиров.

Отправление с вокзала Варшавы планируется в 14:00 (по польскому времени), из Люблина – в 16:00, прибытие в Раву-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени). Здесь будет происходить пересадка на поезд «Укрзалізниці» во Львов. Возвращение из Равы-Русской будет в 08:45, прибытие в Варшаву – в 13:00.

Раньше мы писали, что из Праги во Львов летом хотят запустить новый поезд.

Фото: SKPL

Опубликовано: 09 мая 2023
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