Польский перевозчик планирует запустить железнодорожные рейсы из Варшавы во Львов

Польский железнодорожный перевозчик Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) планирует запустить поезда из Варшавы во Львов.

Об этом сообщает Львовская ОВА.

Перевозчик еще в апреле подал соответствующую заявку в польское управление железнодорожного транспорта. В ней идет речь о получении доступа на пассажирские перевозки по маршруту Варшава (Восточная) – Люблин – Гребенное (граница с Украиной).

Согласно заявке, SKPL планирует обслуживать маршрут с 1 июня 2023 года по 31 мая 2028 года.

Отмечается, что каждый день будет курсировать одна пара поездов минимальной вместимостью 240 пассажиров.

Отправление с вокзала Варшавы планируется в 14:00 (по польскому времени), из Люблина – в 16:00, прибытие в Раву-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени). Здесь будет происходить пересадка на поезд «Укрзалізниці» во Львов. Возвращение из Равы-Русской будет в 08:45, прибытие в Варшаву – в 13:00.

Раньше мы писали, что из Праги во Львов летом хотят запустить новый поезд.

Фото: SKPL