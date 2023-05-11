Посвящение мужеству украинского народа: Imagine Dragons выпустили клип Crushed, снятый на передовой

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Ирина Маймур
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Американская группа Imagine Dragons представила клип на композицию Crushed, снятый в Украине во время полномасштабного вторжения россии.

В видео показали реальную историю 14-летнего Александра из села Новогригоровка Николаевской области. Парень находился в оккупации 5 месяцев, пока село не уволили украинские военные. Чтобы выжить, Саша прятался в бомбоубежище. Сейчас дом и школа парня разрушены, но он мечтает все восстановить.

В клипе группа призвала поклонников вносить благотворительные взносы в фонд United24, чтобы помочь украинцам восстановить жилье, разрушенное российскими оккупантами.

Ранее мы писали, что Bring Me The Horizon выпустили новый клип, снятый украинским режиссером.

Фото: скриншот из клипа

Опубликовано: 11 мая 2023
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