ЕС предоставит 20 миллионов евро в поддержку украинских стартапов: каких именно

Европейский инновационный совет предоставит 20 миллионов евро для развития инноваций в Украине, сообщает Минцифры.

Более 200 украинских стартапов смогут получить до 60 тысяч евро на развитие инновационных разработок в рамках проекта Seeds of Bravery.

Гранты смогут получить стартапы, которые:

направленные на восстановление Украины;

развивают инновационные технологии;

монетизируют научные изобретения.

Победители проекта станут частью мощной бизнес сети и смогут выйти на международный рынок, отмечают в министерстве.

Проект Seeds of Bravery продлится два года, а первые его победители получат финансирование уже в 2023 году. Подача заявок на участие стартует в ближайшее время, об этом Минцифры сообщит вскоре.