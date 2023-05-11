ЕС предоставит 20 миллионов евро в поддержку украинских стартапов: каких именно

Европейский инновационный совет предоставит 20 миллионов евро для развития инноваций в Украине, сообщает Минцифры.
Более 200 украинских стартапов смогут получить до 60 тысяч евро на развитие инновационных разработок в рамках проекта Seeds of Bravery.
Гранты смогут получить стартапы, которые:
Победители проекта станут частью мощной бизнес сети и смогут выйти на международный рынок, отмечают в министерстве.
Проект Seeds of Bravery продлится два года, а первые его победители получат финансирование уже в 2023 году. Подача заявок на участие стартует в ближайшее время, об этом Минцифры сообщит вскоре.
Фото: Headway