ЕС предоставит 20 миллионов евро в поддержку украинских стартапов: каких именно

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Мария Иващук
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Европейский инновационный совет предоставит 20 миллионов евро для развития инноваций в Украине, сообщает Минцифры.

Более 200 украинских стартапов смогут получить до 60 тысяч евро на развитие инновационных разработок в рамках проекта Seeds of Bravery.

Гранты смогут получить стартапы, которые:

  • направленные на восстановление Украины;
  • развивают инновационные технологии;
  • монетизируют научные изобретения.

Победители проекта станут частью мощной бизнес сети и смогут выйти на международный рынок, отмечают в министерстве.

Проект Seeds of Bravery продлится два года, а первые его победители получат финансирование уже в 2023 году. Подача заявок на участие стартует в ближайшее время, об этом Минцифры сообщит вскоре.

Фото: Headway

Опубликовано: 11 мая 2023
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