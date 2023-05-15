В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где

3–4 июня в Киеве на территории бара «Вогник» и клуба Arsenal XXII пройдет фестиваль вина Brave Wine.
На мероприятии команда Kyiv Food and Wine Festival соберет ведущие украинские винодельни, которые представят свои вина.
Организаторы отмечают, что часть украинских виноделов и сомелье сегодня защищают нашу страну, а некоторые винодельни оккупированы и разрушены. Поэтому сейчас как никогда этой области необходима поддержка, чтобы оставаться в игре и двигаться дальше.
В рамках фестиваля гостей ждут:
Приобрести билеты можно по ссылке. Часть средств по их продаже будет передана в поддержку ВСУ.
Ранее мы писали, что в Киеве пройдет первая более чем за полтора года благотворительная барахолка «Кураж».
Фото: Brave Wine