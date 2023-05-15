В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где

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Ирина Маймур
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3–4 июня в Киеве на территории бара «Вогник» и клуба Arsenal XXII пройдет фестиваль вина Brave Wine.

На мероприятии команда Kyiv Food and Wine Festival соберет ведущие украинские винодельни, которые представят свои вина.

Организаторы отмечают, что часть украинских виноделов и сомелье сегодня защищают нашу страну, а некоторые винодельни оккупированы и разрушены. Поэтому сейчас как никогда этой области необходима поддержка, чтобы оставаться в игре и двигаться дальше.

В рамках фестиваля гостей ждут:

  • 20 ведущих украинских виноделий новой волны из разных регионов Украины и винами нового урожая;
  • школа вина с лекциями и дегустациями;
  • фотовыставка, приуроченная к истории и современности украинского виноделия;
  • крафтовые вкусности и вкусные фудкорты;
  • аукцион редких украинских вин;
  • музыкальная программа

Приобрести билеты можно по ссылке. Часть средств по их продаже будет передана в поддержку ВСУ.

Ранее мы писали, что в Киеве пройдет первая более чем за полтора года благотворительная барахолка «Кураж».

Фото: Brave Wine

Опубликовано: 15 мая 2023
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