В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где

3–4 июня в Киеве на территории бара «Вогник» и клуба Arsenal XXII пройдет фестиваль вина Brave Wine.

На мероприятии команда Kyiv Food and Wine Festival соберет ведущие украинские винодельни, которые представят свои вина.

Организаторы отмечают, что часть украинских виноделов и сомелье сегодня защищают нашу страну, а некоторые винодельни оккупированы и разрушены. Поэтому сейчас как никогда этой области необходима поддержка, чтобы оставаться в игре и двигаться дальше.

В рамках фестиваля гостей ждут:

20 ведущих украинских виноделий новой волны из разных регионов Украины и винами нового урожая;

школа вина с лекциями и дегустациями;

фотовыставка, приуроченная к истории и современности украинского виноделия;

крафтовые вкусности и вкусные фудкорты;

аукцион редких украинских вин;

музыкальная программа

Приобрести билеты можно по ссылке. Часть средств по их продаже будет передана в поддержку ВСУ.

Ранее мы писали, что в Киеве пройдет первая более чем за полтора года благотворительная барахолка «Кураж».

Фото: Brave Wine