Вышел трейлер фильма «Короли рэпа» с Wellboy и Ирмой Витовской

Украинский дистрибьютор Adastra Cinema представил трейлер фильма "Короли рэпа", где играют Антон Вельбой (Wellboy) и Ирма Витовская.

Фильм режиссера Мирослава Латика выйдет в прокат 3 августа.

По сюжету 17-летний парень по кличке Казан больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради своих мечтаний Казан готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении, где его ждет борьба за успех, борьба за любовь, борьба за выживание.

Саундтреками к ленте стали песни Kalush, Cepasa, Kazka, Crechet и Wellboy.