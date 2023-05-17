Вышел трейлер фильма «Короли рэпа» с Wellboy и Ирмой Витовской

6
Мария Иващук
share share

Украинский дистрибьютор Adastra Cinema представил трейлер фильма "Короли рэпа", где играют Антон Вельбой (Wellboy) и Ирма Витовская.

Фильм режиссера Мирослава Латика выйдет в прокат 3 августа.

По сюжету 17-летний парень по кличке Казан больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради своих мечтаний Казан готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении, где его ждет борьба за успех, борьба за любовь, борьба за выживание.

Саундтреками к ленте стали песни Kalush, Cepasa, Kazka, Crechet и Wellboy.

Опубликовано: 17 мая 2023
share share
В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища В Киеве будут тестировать электронный билет в маршрутках В Киеве будут тестировать электронный билет в маршрутках Первую часть Подольско-Воскресенского моста откроют до конца года – Кличко Первую часть Подольско-Воскресенского моста откроют до конца года – Кличко Возле Контрактовой открыли кафе «Медак» с 20 видами медовых настоек и вин Возле Контрактовой открыли кафе «Медак» с 20 видами медовых настоек и вин СБУ нашла киевских блоггеров, опубликовавших видео с работой ПВО во время атаки на город СБУ нашла киевских блоггеров, опубликовавших видео с работой ПВО во время атаки на город В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия в случае воздушной тревоги В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия в случае воздушной тревоги VeteranHub и SoftServe запускают бесплатный IТ-курс для ветеранов и членов их семей VeteranHub и SoftServe запускают бесплатный IТ-курс для ветеранов и членов их семей Возле «Левобережной» открылся ресторан «Gastro Укрытие» с украинскими и авторскими блюдами Возле «Левобережной» открылся ресторан «Gastro Укрытие» с украинскими и авторскими блюдами
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.