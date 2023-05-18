Минцифры запустило платформу «Дія.Освіта»: как она работает

Минцифры запустило национальную платформу «Дія.Освіта» . Там можно бесплатно получить полезные цифровые навыки и полностью овладеть новой профессией.
Об этом сообщило Минцифры.
На «Дія.Освіта» есть сотни образовательных сериалов эдьютейнмент-формата о самых востребованных профессиях на рынке труда, симуляторы с реальными задачами, подкасты, вебинары и гайды.
Полный цикл обучения на платформе состоит из:
Весь контент доступен еще и на английском, поэтому там смогут бесплатно учиться иностранцы и украинцы, которые хотят прокачать знание английского языка.
Над проектом Минцифры работало совместно с фондом Восточная Европа и Google.org.
Ранее мы писали, что Google Украина и Минцифры запускают бесплатный курс об искусственном интеллекте.
Фото: Минцифры