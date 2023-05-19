«Океан Эльзы» и Kola выпустили клип на песню «Коли ми двоє»

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Мария Иващук
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"Океан Эльзы" и Kola выпустили клип «Коли ми двоє», который посвятили "всем, кто любит и ждет".

По словам Святослава Вакарчука, идея спеть вместе с Анастасией Прудиус (Kola) возникла, когда он ехал в свою очередную поездку на восток Украины и услышал одну из песен певицы на радио.

«Песня, которую написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что то же переживают сейчас сотни тысяч людей, а особенно те, которые на фронте”, – говорит Вакарчук.

Опубликовано: 19 мая 2023
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