«Океан Эльзы» и Kola выпустили клип на песню «Коли ми двоє»

"Океан Эльзы" и Kola выпустили клип «Коли ми двоє», который посвятили "всем, кто любит и ждет".

По словам Святослава Вакарчука, идея спеть вместе с Анастасией Прудиус (Kola) возникла, когда он ехал в свою очередную поездку на восток Украины и услышал одну из песен певицы на радио.

«Песня, которую написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что то же переживают сейчас сотни тысяч людей, а особенно те, которые на фронте”, – говорит Вакарчук.