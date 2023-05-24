Украинская "Дія" заработает еще в двух странах

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Валерия Гуржий
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Украинская "Дія" будет запущена в Замбии и Колумбии. Переговоры по экспорту приложения ведутся еще с 10 странами.

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как рассказала администратор агентства USAID Саманта Пауэр во время презентации "Дії" в Вашингтоне, запуск приложения состоится при поддержке Агентства США по международному развитию.

В настоящее время "Дія" имеет 19 миллионов пользователей, а в ней доступно 14 документов и 30 сервисов в несколько кликов в смартфоне.

Ранее мы писали, что Минцифры запустило национальную платформу «Дія.Образование» . Там можно безвозмездно получить полезные цифровые навыки и полностью овладеть новой профессией.

Фото: Михаил Федоров

Опубликовано: 24 мая 2023
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