Израильские инвесторы планируют построить в Буче современный спортивный комплекс

Израильские инвесторы планируют выстроить в Буче современный спортивный комплекс площадью 2700 квадратных метров.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Он должен открыть свои двери для посетителей уже этим летом. Там будут такие удобства, как бассейн, бассейны с подогревом для детей, отдельный бассейн для младенцев, спа-зона с раздевалками, джакузи, сауна, специализированные помещения для разных видов спорта, тренажерный зал, зона функционального отдыха, тренировок, специально отведенные помещения для индивидуальных и групповых тренировок, комплекс боевых искусств и центр увлекательной активности для детей, включающий в себя летние лагеря, разнообразные спортивные занятия и игровые комнаты.

Ранее мы писали, что в Буче отстроили улицу Вокзальную, где разбили колонну россиян.

Фото: Jerusalem Post