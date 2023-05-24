"ВВ", "Latexfauna": объявили лайнап фестиваля "Стадион Культуры"

3-4 июня в Киеве на территории Ледового стадиона состоится фестиваль " Стадион культуры ".

Недавно организаторы сообщили, что на мероприятии будут выступать Василий Байдак, Олег Скрипка и группа "Вопли Видоплясова", "Latexfauna", "Our Atlantic", а также диджеи.

Кроме того, на фестивале будут проходить разные лекции на тему литературы, кино, гастрономии, спорта и медицинской помощи. Также будут развлекательные зоны для детей и отдыха для взрослых.

Собранные средства пойдут на закрытие сбора «Район #1», помогающего в восстановлении жилья военного Романа Голода из Черниговской области.

"Стадион Культуры" - это 13 000 квадратных метров культурного пространства, где объединены креативные индустрии, просветительские проекты и благотворительные инициативы в формате фестиваля.

Где: Проспект Академика Глушкова, 9

Когда: 3 и 4 июня.

Цена : 250 гривен.

Все подробности проекта можно узнать по ссылке .

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