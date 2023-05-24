Злата Огневич, Руслана, Дантес: в Киеве состоится благотворительный фестиваль "Азов Артнаступ"

27 мая в Киеве состоится благотворительный фестиваль "Азов Артнаступ". Все собранные средства будут перечислены на нужды артиллерии бригады "Азов".
На сцену выйдут: Злата Огневич, Дантес, Д. Астафьева, Сергей Подвеза, Вопли Видоплясова, Макс Пташник, Наталья Могилевская и другие исполнители. Ведущим мероприятия будет Тимур Мирошниченко.
На фестивале будут также фотозоны, фудрокты и ярмарка с мерчем от Azov One.
Где: парк "Муромец" (X-Park, проспект Романа Шухевича, у Северного моста).
Когда: 27 мая, с 12:30 до 20:00.
Цена: донат от 400 грн. Детям, военным и их семьям вход бесплатный.
Ранее мы писали, что объявили лайнап фестиваля "Стадион Культуры".