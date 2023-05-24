В центре Броваров построят паркинг-укрытие

В Броварах на улице Героев Украины, 15 построят паркинг-укрытие, рассчитанное на 250 человек.

Соответствующее решение приняла "бюджетная" комиссия, пишет "Трибуна Бровары".

Паркинг-укрытие будет построено возле горсовета. Где именно – пока неизвестно, как вариант – будет на зоне парковки. Однако окончательные выводы будут зависеть от экспертного заключения геодезистов.

Сооружение будет выполнять функцию подземного паркинга в мирное время и при необходимости может использоваться как временное укрытие.

Деньги на его проектирование из бюджета не будут выделять, а перераспределят их в рамках программы капитального ремонта дорог, улиц и путепроводов. Пока только решили направить 1 млн гривен на изготовление проектно-сметной документации.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют возводить подземные паркинги во всех районах столицы, поскольку «у них есть острая потребность».

Фото: Unsplash\Sven Mieke