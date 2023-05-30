В поддержку Украины: Brickmania Toys выпустит мини-фигурку Владимира Зеленского

Американская компания Brickmania Toys выпустит Lego-фигурку Владимира Зеленского.

Процент с продажи пойдет на помощь Украине через фандрейзинговую платформу United24.

Brickmania Toys планирует выпустить целую коллекцию, посвященную Украине. Фигурка Владимира Зеленского станет первой. Она называется Frontline President V2.

Brickmania Toys создает исторически достоверные милитари-конструкторы, основываясь на конструкторах и фигурках Lego. С начала полномасштабного вторжения России Brickmania поддерживает Украину. За время войны компания выпустила фигурки украинских военных, а также конструкторы, из которых можно собрать игрушечное оружие. К примеру, Bayraktar, самолет «Мрія», танк Leopard, ЗРК Stinger, бронеавтомобиль «Козак-2М» и другие. Средства по продажам компания передавала Украине, в том числе через United24.

Ранее мы писали, что в Киевской области начали восстанавливать многоэтажки за средства, собранные через United24.

Фото: United24, Brickmania Toys