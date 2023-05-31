Google запускает курс по кибербезопасности: 5 тысяч украинцев смогут учиться бесплатно

Google запускает онлайн-курс по кибербезопасности и предоставляет 5 тысяч стипендий украинцам через грант INCO.
Это означает, что они смогут обучаться совершенно бесплатно, сообщает Минцифры.
Обучение будет длиться 6 месяцев. Во время курса студенты смогут:
Курс по кибербезопасности подойдет как для новичков, так и людей с опытом в этой сфере. Обучение будет проходить на английском языке.
Чтобы присоединиться к курсу, необходимо перейти по ссылке
Проект воплощают при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, национальных проектов Дия.Бизнес и Дія.Образование и платформы Кибер Действие.
Ранее мы писали, что Google Украина и Минцифры запускают бесплатный курс об искусственном интеллекте.
Фото: Firmbee.com/Unsplash