Google запускает курс по кибербезопасности: 5 тысяч украинцев смогут учиться бесплатно

Google запускает онлайн-курс по кибербезопасности и предоставляет 5 тысяч стипендий украинцам через грант INCO.

Это означает, что они смогут обучаться совершенно бесплатно, сообщает Минцифры.

Обучение будет длиться 6 месяцев. Во время курса студенты смогут:

получить базовые навыки и знания по кибербезопасности;

научиться определять риски и угрозы в информационных системах;

ознакомиться с методами, которые помогут усилить уязвимые места;

подготовиться к работе в области кибербезопасности.

Курс по кибербезопасности подойдет как для новичков, так и людей с опытом в этой сфере. Обучение будет проходить на английском языке.

Чтобы присоединиться к курсу, необходимо перейти по ссылке

Проект воплощают при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, национальных проектов Дия.Бизнес и Дія.Образование и платформы Кибер Действие.

Ранее мы писали, что Google Украина и Минцифры запускают бесплатный курс об искусственном интеллекте.