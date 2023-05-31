Google запускает курс по кибербезопасности: 5 тысяч украинцев смогут учиться бесплатно

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Ирина Маймур
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Google запускает онлайн-курс по кибербезопасности и предоставляет 5 тысяч стипендий украинцам через грант INCO.

Это означает, что они смогут обучаться совершенно бесплатно, сообщает Минцифры.

Обучение будет длиться 6 месяцев. Во время курса студенты смогут:

  • получить базовые навыки и знания по кибербезопасности;
  • научиться определять риски и угрозы в информационных системах;
  • ознакомиться с методами, которые помогут усилить уязвимые места;
  • подготовиться к работе в области кибербезопасности.

Курс по кибербезопасности подойдет как для новичков, так и людей с опытом в этой сфере. Обучение будет проходить на английском языке.

Чтобы присоединиться к курсу, необходимо перейти по ссылке

Проект воплощают при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, национальных проектов Дия.Бизнес и Дія.Образование и платформы Кибер Действие.

Ранее мы писали, что Google Украина и Минцифры запускают бесплатный курс об искусственном интеллекте.

Фото: Firmbee.com/Unsplash

Опубликовано: 31 мая 2023
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