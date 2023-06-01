Украинские разработчики выпустят игру «Great Hopes City» об Украине 1990-х

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Ирина Маймур
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В 2024 году украинская инди-студия Stellarium Gaming планирует выпустить игру «Great Hopes City» («Город больших надежд»). Она будет посвящена Украине после распада СССР.

Об этом сообщило издание Bird in Flight.

«Great Hopes City» – это двумерная ролевая игра с элементами боевиков и приключенческих игр. Ее главные герои – два друга Утопырок и Крыс, живущие в вымышленном городе Эребоград. После распада СССР они возвращаются домой и встречают новый порядок криминальных авторитетов.

«Поскольку мы являемся командой из Украины, считаем важным привнести частицу нашей культуры в первую игру, — объясняют разработчики. — Девянности десятилетием контраста, где пережитки прошлого существовали рядом с мечтами о светлом будущем».

Ранее мы писали, что вышла компьютерная игра Death From Above: в ней нужно управлять украинским дроном.

Фото: скриншот из трейлера игры

Опубликовано: 01 июня 2023
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