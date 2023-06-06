Засоренное озеро вблизи "Лесной" планируют расчистить

После жалоб киевлян по засорению озера возле метро "Лесная", в КП "Плесо" анонсировали его очистку.
Сообщается, что чиновники провели совещание касательно решения проблемы загрязнения. В ходе которой был проведен детальный осмотр озера и его береговой зоны, чтобы выяснить причины загрязнения и разработать порядок четких действий по его решению. Во время инспектирования были обнаружены различные отходы, скопившиеся на берегу и в самом озере.
Чиновники сформировали такой план действий:
Ранее мы писали, что озеро Синее на Виноградаре планируют расчистить и провести на территории благоустройство до конца 2023 года.