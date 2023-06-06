Засоренное озеро вблизи "Лесной" планируют расчистить

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Валерия Гуржий
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После жалоб киевлян по засорению озера возле метро "Лесная", в КП "Плесо" анонсировали его очистку.

Сообщается, что чиновники провели совещание касательно решения проблемы загрязнения. В ходе которой был проведен детальный осмотр озера и его береговой зоны, чтобы выяснить причины загрязнения и разработать порядок четких действий по его решению. Во время инспектирования были обнаружены различные отходы, скопившиеся на берегу и в самом озере.

Чиновники сформировали такой план действий:

  1. Для эффективной очистки озера планируют привлечь силы дополнительных работников, включая работников местных служб и добровольцев.
  2. Команда специалистов начинает очистку береговой зоны от накопленного мусора.
  3. Специальные команды реализуют очистку озера от плавающих мусорных материалов. Планируется привлечь водные транспортные средства и специальное оборудование для сбора отходов с поверхности воды.
  4. Совместно с отделом местного самоуправления инициировать принятие решения об усилении контроля удовлетворительного санитарного состояния водоема и прибрежной территории.

Ранее мы писали, что озеро Синее на Виноградаре планируют расчистить и провести на территории благоустройство до конца 2023 года.

Опубликовано: 06 июня 2023
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