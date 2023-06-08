В Украине могут частично открыть воздушное пространство

Воздушное пространство в Украине может частично открыть. Для этого могут использовать аэропорт Львова.
Об этом сказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает "Перший західний".
По его словам, эту тему обсуждали при подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм Соединения Европы".
«Мы надеемся, что так, как зерновой коридор, может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом», – говорит Козицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что над Украиной небо для гражданской авиации может быть закрыто до 2029 года.
Фото: Philip Myrtorp