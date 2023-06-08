В Украине могут частично открыть воздушное пространство

Воздушное пространство в Украине может частично открыть. Для этого могут использовать аэропорт Львова.

Об этом сказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает "Перший західний" .

По его словам, эту тему обсуждали при подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм Соединения Европы".

«Мы надеемся, что так, как зерновой коридор, может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом», – говорит Козицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что над Украиной небо для гражданской авиации может быть закрыто до 2029 года.