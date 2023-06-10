До конца года на киевском вокзале заработают лифты для людей с инвалидностью

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Валерия Гуржий
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На вокзале Киев-Пассажирский возле первой платформы строят лифты для людей с инвалидностью. Планируется, что они заработают до конца года.

Об этом пишет "Великий Киев".

"Установка лифтов обеспечит доступ к конкорсу с центральной части вокзала лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также предоставит возможность доступа к городскому транспорту, который располагается на Южном вокзале", - рассказали в "Укрзализныце".

Добавляется, что на платформах №2, 3, 4, 5, 6, 7 в дальнейшем планируется разместить 1 лифт с восточной стороны конкорса и 2 спаренных эскалаторов с западной стороны конкорса. Также платформу №2 планируют поднять до высокого уровня.

Ранее мы писали, что на главном железнодорожном вокзале Киева открылся Iron Land – рекордное по площади более 700 квадратных метров детское безопасное пространство «Совместно» от ЮНИСЕФ и Укрзализныци.

Фото: Большой Киев

Опубликовано: 10 июня 2023
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