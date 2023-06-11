Мусоросортировочный завод на Закарпатье планируют построить до конца года

До конца 2023 года на Закарпатье планируют построить мусоросортировочный завод в селе Яноши.
Об этом сообщили в Закарпатском областном совете.
В настоящее время идет подготовка к обустройству первой очереди завода. В частности, строится полигон для отходов, который предусматривает несколько слоев грунта и специальных смесей.
Вокруг основного здания обустраивается площадка для техники и уже обустроена территория, где проживают строители.
Общая площадь строительства составляет около 30 гектаров.
Ранее мы писали, что на Береговщине, что на Закарпатье стартовали подготовительные работы по строительству мусоросортировочного завода.