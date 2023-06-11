Мусоросортировочный завод на Закарпатье планируют построить до конца года

640
Валерия Гуржий
share share

До конца 2023 года на Закарпатье планируют построить мусоросортировочный завод в селе Яноши.

Об этом сообщили в Закарпатском областном совете.

В настоящее время идет подготовка к обустройству первой очереди завода. В частности, строится полигон для отходов, который предусматривает несколько слоев грунта и специальных смесей.

Вокруг основного здания обустраивается площадка для техники и уже обустроена территория, где проживают строители.

Общая площадь строительства составляет около 30 гектаров.

Ранее мы писали, что на Береговщине, что на Закарпатье стартовали подготовительные работы по строительству мусоросортировочного завода.

Фото: Закарпатский областной совет

Опубликовано: 11 июня 2023
share share
Киевляне призывают предоставить охранный статус зданиям Киевского водопровода и обустроить там укрытие Киевляне призывают предоставить охранный статус зданиям Киевского водопровода и обустроить там укрытие На Саксаганского открылся новый Gold Bar На Саксаганского открылся новый Gold Bar Смотрите, какой котодом построили во львовском приюте для животных Смотрите, какой котодом построили во львовском приюте для животных У Ботсада Гришко просят помощи киевлян в уборке и уходе за растениями У Ботсада Гришко просят помощи киевлян в уборке и уходе за растениями На Теремках в ЖК "Республика" открылся гастробар "Эпизод" На Теремках в ЖК "Республика" открылся гастробар "Эпизод" 8 фотографов, снимающих войну в Украине 8 фотографов, снимающих войну в Украине В Новой Каховке затопило уникальные дома с резьбой "каменные вышиванки" В Новой Каховке затопило уникальные дома с резьбой "каменные вышиванки" На Позняках с ТРЦ демонтировали более 90 незаконных рекламных конструкций На Позняках с ТРЦ демонтировали более 90 незаконных рекламных конструкций
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.