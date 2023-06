Американская певица Doja Cat представила видео, снятое украинским режиссером Таню Муиньо на песню Attention.

Съемки видео проходили в Лос-Анджелесе. В клипе Доджа бродит по улицам, время от времени уклоняясь от кричащих фанатов и прохожих в гротескных масках.

Муиньо ранее снимала клипы "As It Was" Гарри Стайлза, "Up" Карди Би, "Chicken Teriyaki" Розалии, "Montero (Call Me by Your Name)" Lil Nas X.