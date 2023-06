Американська співачка Doja Cat представила відео, зняте українською режисеркою Таню Муіньо на пісню Attention.

Зйомки відео проходили у Лос-Анджелесі. У кліпі Доджа блукає вулицями, час від часу ухиляючись від фанатів, що кричать, і перехожих у гротескних масках.

Муіньо раніше знімала кліпи «As It Was» Гаррі Стайлза, «Up» Карді Бі, «Chicken Teriyaki» Розалії, «Montero (Call Me by Your Name)» Lil Nas X.