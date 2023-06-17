В Чернигове архитекторы из Чили планируют восстановить кинотеатр "Победа"

В Чернигове архитекторы из Чили работают над проектом восстановления здания кинотеатра "Победа".
Об этом сообщили в Черниговской ОВО.
Концепцию восстановления здания кинотеатра представили в конце прошлой недели.
Сооружение имеет уникальную форму. Его фасад планируют сохранить, добавив новые функции. Чтобы привлечь естественный свет и открыть вид на город, планируется использовать большое количество стеклянных поверхностей.
Кинотеатр «Победа» расположен рядом с Черниговской политехникой и долго не используется по назначению. Еще до начала полномасштабного вторжения планировалось расширить его функциональное назначение под культурно-художественный и учебно-научный центр студентов политехники. Однако эти планы пришлось отложить. Пока команда университета презентовала свое видение восстановления объекта.
Команда чилийских архитекторов занимается восстановлением зданий. В частности, тех, которые были повреждены в результате действия огня или времени. Основная задача – сохранить их персональную историю и роль в истории города.
Ранее мы писали, что в Чернигове восстанавливают историческое здание, частично разрушенное авиабомбой.
Фото: Чернигов город легенда