Евгений Клопотенко анонсировал гастрономический поп-ап на Житним рынке

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Валерия Гуржий
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Известный повар Евгений Клопотенко анонсировал гастрономический поп-ап "Кий, ШЕФ, Хорив" на Житним рынке.

Ответным событием он поделился в Facebook.

По его словам, это будет движ, который станет началом возрождения Житнего рынка. На нем соберется суперкоманда фермеров, которые будут влюблять в украинские продукты, поваров, которые сделают по-украински вкусно, крафтовых производителей, которые будут внушать желание скупить у них все.

Событие пройдет в течение 8-9 июля с 12:00 до 20:00.

Все это чтобы восстановить рынок и дать ему новую жизнь. Миссия этого действа благотворительна, поэтому собранные средства пойдут на возрождение культового киевского места и поддержку ВСУ в Фонд Сергея Притулы.

Ранее мы писали, что на втором этаже Житнего рынка могут появиться фуд-корты с концертной площадкой, детской и зоной для мастер-классов.

Опубликовано: 17 июня 2023
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