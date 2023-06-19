В Днепре появится парк мемов

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Валерия Гуржий
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В Днепре появится уникальный парк мемов, созданный из свергнутых памятников-идолов во дворе Днепровского художественного музея.

Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Проект получил грант от Украинского культурного фонда и будет финансироваться как городским бюджетом, так и фондом.

Архитекторы и дизайнеры Школа современного изобразительного искусства и дизайна им. Вадима Сидура будут работать над реализацией проекта, который соединит свергнутые памятники с помощью различных проекций и QR-кодов.

У жителей будет возможность создавать собственные мемы с потерявшими свою ценность персонажами, а парк также будет содержать площадки для фотосессий и развлекательные зоны.

В парке мемов разместят памятники фигурам, таким как Пушкин, Горький, Чкалов, Петровский и Ломоносов. Планируется также проведение экскурсий для посетителей.

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Опубликовано: 19 июня 2023
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