В Ворзеле построят инклюзивную школу и детсад: визуализации

В Ворзеле появится новая инклюзивная школа и детский сад.

Об этом сообщил мэр Бучи Александр Федорук и показал визуализацию проекта.

Кабмин выделил на строительство заведений 110 миллионов гривен. Перед этим специалисты подготовили проект развития существующей школы, который передали правительству на рассмотрение вместе со сметной документацией.

В будущем начальная школа сможет принимать 360 учеников, а детсад — 85.

По словам Федорука, это будет инклюзивное заведение, где будет создано безбарьерное пространство и современные условия для всех детей. А также учтут все стандарты строительства для максимальной сохранности окружающей среды.

Визуализации: Анатолий Федорук