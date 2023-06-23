В Пирогово откроют выставку вещей из фильма "Памфир"

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Валерия Гуржий
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В Национальном музее народной артхитектуры и быта Украины откроют выставку "Домой к Памфиру".

На ней можно будет увидеть кинокостюмы, реквизит, обрядовые маски, эскизы и раскадровки сцен фильма «Памфир», режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, производства компании Bosonfilm, фото- и видеоматериалы о создании кинокартины, о живой народной традиции Маланки и об особой фильме .

Кроме открытия экспозиции зрителей ждет также просмотр киноленты «Памфир» под открытым небом и возможность пообщаться с командой фильма. Посетители мероприятия смогут увидеть картину, успешный прокат которой уже прошел во Франции, Великобритании, Швейцарии, Греции, Литве, Украине и Ирландии.

Открытие запланировано на 24 июня в 15.00.

Ранее мы писали, что «Памфир» вошел в список лучших фильмов 2023 года по версии The Guardian.

Опубликовано: 23 июня 2023
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