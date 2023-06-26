В Киеве и Львове пройдут инструктажи по правильному и безопасному пользованию электросамокатами

С 24 июня и в течение шести недель в выходные дни компания Bolt будет проводить образовательные мероприятия – инструктаж по правильному и безопасному пользованию электросамокатами в городе.
Правилам безопасной езды будут учить во Львове и Киеве. Получить подробную информацию о правилах управления и научиться безопасно ездить на электросамокате можно будет в выходные с 12.00 до 17.00 в определенных местах Киева и Львова.
Все желающие прослушать инструктаж получат подарки: это 1500 шлемов от и сумки-мешки для их хранения.
парк "Позняки", улица Михаила Драгоманова 24.06 и 09.07;
Отмечается, что в марте 2023 года президент Украины подписал закон, согласно которому электросамокаты признаны транспортными средствами. Это означает, что теперь пользователи микромобильных средств становятся полноценными участниками дорожного движения. Именно поэтому решили провести серию обучающих мероприятий.
Ранее мы писали, что на территории города Измаил в Одесской области отныне запрещено использование и движение арендованных электросамокатов.