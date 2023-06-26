Между проспектами Свободы и Правды обустроят пешеходную аллею

В Подольском районе между проспектами Свободы и Правды планируется обустроить пешеходную аллею. Примерная площадь которой составит 0,99 га.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Аллею обустроят для прогулок и досуга на свежем воздухе, который должен стать украшением Подольского района и местом отдыха жителей.

"Обустройство пешеходной зоны позволит не только повысить безопасность пешеходов, но также будет способствовать снижению уровня шума и загрязнения воздуха, создавая более удобные условия для жизни", - говорится в сообщении.

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