В Киеве количество укрытий планируется увеличить за счет подземных помещений

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Валерия Гуржий
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В Киеве рассматривают возможность увеличения количества укрытий за счет подземных помещений и пространств, которые могут быть пригодны для этих целей.

Об этом сообщили в КГГА.

Сообщается, что все владельцы, управляющие, балансодержатели зданий и сооружений, где имеются такие подвальные, полуподвальные, цокольные и другие помещения, должны предоставить соответствующую информацию в районные управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Речь идет о предоставлении в оперативном порядке информации о наличии и готовности таких помещений к использованию в качестве защитных.

Ранее мы писали, что в Киеве установили "пилотное" мобильное укрытие, изготовленное из бетона.

Фото: Винницкий городской совет

Опубликовано: 02 июля 2023
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