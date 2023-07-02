В Киеве количество укрытий планируется увеличить за счет подземных помещений

В Киеве рассматривают возможность увеличения количества укрытий за счет подземных помещений и пространств, которые могут быть пригодны для этих целей.

Об этом сообщили в КГГА.

Сообщается, что все владельцы, управляющие, балансодержатели зданий и сооружений, где имеются такие подвальные, полуподвальные, цокольные и другие помещения, должны предоставить соответствующую информацию в районные управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Речь идет о предоставлении в оперативном порядке информации о наличии и готовности таких помещений к использованию в качестве защитных.

Ранее мы писали, что в Киеве установили "пилотное" мобильное укрытие, изготовленное из бетона.

Фото: Винницкий городской совет