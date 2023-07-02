Нацкомиссия исключила Запорожье из перечня городов, которые рекомендуют переименовать

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Валерия Гуржий
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Национальная комиссия по стандартам государственного языка возобновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, исключив из него Запорожье.

30 июня комиссия дополнила решение, утвержденное 22 июня. Новый перечень короче предыдущего. В нем осталось только 10 городов: Бровары, Северодонецк, Два Первомайска, Первомайский, Южноукраинск, Хрустальный, Южное, Боково-Хрустальное, Сорокино.

Ранее мы писали, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка представила перечень из почти 1400 населенных пунктов в 24 областях, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка.

Название города Запорожья было обозначено как требующее обоснования целесообразности сохранения текущего названия.

Фото: Гетман

Опубликовано: 02 июля 2023
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